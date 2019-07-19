ترامب يجدد تأكيد إسقاط طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تأكيد إسقاط قواته طائرة مسيرة إيرانية فوق مضيق هرمز وذلك بعد ما نفت طهران تصريحاً سابقاً لترامب بهذا الخصوص.

وقال ترامب إن بلاده "أسقطت من دون شك" طائرة إيرانية مسيرة مضيفاً، في تصريحات خلال حفل في البيت الأبيض، "ما من شك أننا أسقطناها".

وأوضح الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة مستعدة للرد على أي استفزازات أخرى.

في حين قال جون بولتون مستشار الأمن القومي "لا شك في أنها كانت طائرة بدون طيار إيرانية".

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بدوره، أعلن مسؤول أميركي، اليوم الجمعة، أن واشنطن لديها "أدلة واضحة جداً" حول إسقاط الطائرة، مؤكدا بذلك التصريح الأول للرئيس ترامب.

وقال المسؤول، الذي لم يرغب بذكر اسمه، "لدينا أدلة واضحة جداً"، وأشار إلى احتمال وجود تسجيل مصوّر. وأضاف "اقتربت طائرتهم المسيّرة كثيراً من سفينتنا. وفي حال اقتراب طائرات مسيّرة كثيراً، يتم إسقاطها".

ولم تؤكد وزارة الدفاع الأميركية وجود مشاهد فيديو تثبت إسقاط الطائرة.

كان ترامب أعلن، أمس الخميس، أنّ سفينة الإنزال الأميركية "يو إس إس بوكسر" أسقطت طائرة مسيّرة إيرانية فوق مضيق هرمز إثر اقترابها منها.

إلا أن إيران نفت إسقاط الطائرة.