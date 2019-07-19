طائرة مسيّرة مجهولة تقصف معسكراً للحشد الشعبي في العراق

قصفت طائرة مسيرة مجهولة قاعدة عسكرية لقوات الحشد الشعبي في وسط العراق، بحسب ما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان الجمعة.

أسفر القصف، الذي وقع ليل الخميس الجمعة شمال العاصمة بغداد، عن مقتل مقاتل عراقي وجرح إيرانيين اثنين، وفق مسؤولين.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، اليوم الجمعة "تعرض معسكر الشهداء في منطقة آمرلي التابع للواء 16 حشد شعبي فجر اليوم (...) إلى قصف (...) بطائرة مسيرة مجهولة"، مضيفة أن القصف أدى إلى جرح اثنين.

وأشار مسؤول في قوات الحشد الشعبي، التي تضم فصائل محسوبة على إيران، إلى مقتل "عنصر من الحشد الشعبي وإصابة اثنين آخرين بجروح".

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من جهته، أكد ضابط في شرطة صلاح الدين، بعدما تفقد مكان القصف، أن القتيل من الحشد العشائري، والجريحان هما "مهندسان عسكريان إيرانيان" كانا في المعسكر.

وتؤكد إيران رسمياً أن لا وجود عسكرياً لها في العراق، لكن العديد من الخبراء يشيرون إلى وجود مستشارين عسكريين يدربون مقاتلين عراقيين، خصوصاً من فصائل الحشد الشعبي.

وتحتفظ الولايات المتحدة بقواعد عسكرية عدة في العراق أيضاً، وتقوم بتدريب القوات النظامية العراقية ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.