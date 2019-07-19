واشنطن تعرض مكافأة للإدلاء بمعلومات عن قيادي في حزب الله

قال مسؤول أميركي كبير إن بلاده عرضت مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن العضو في ميليشيات حزب الله اللبنانية سلمان رؤوف سلمان.

وتبلغ المكافأة 7 ملايين دولار أميركي.

وقال سيغال ماندلكر، مساعد وزير الخزانة المكلف محاربة الإرهاب "نستهدف سلمان رؤوف سلمان الذي نسق هجوماً مدمراً في بوينس آيرس في الأرجنتين، ضد أكبر مركز يهودي في أميركا الجنوبية قبل 25 عاماً".

وأضاف "ستواصل هذه الإدارة استهداف إرهابيي حزب الله الذين ينظمون عمليات قاتلة مروعة ويقتلون المدنيين الأبرياء دون تمييز باسم هذه المجموعة العنيفة ورؤسائها الإيرانيين".

ووفقاً لوزارة الخزانة، فإنّ سلمان، الذي ترجّح حيازته للجنسيتين الكولومبية واللبنانية، يواصل قيادة عمليات في القارة الأميركية لصالح حزب الله.

وتابع ماندلكلر "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع الحكومة الأرجنتينية وأصدقائنا في المنطقة والعالم لمنع عناصر حزب الله (...) من ارتكاب اعتداءات جديدة تخدم أهداف إيران المؤذية".

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من جهتها، جمّدت الأرجنتين أمس الخميس أصول حزب الله بعد 25 عاماً على ذلك الهجوم الأسوأ في تاريخ البلاد وأدى إلى مقتل 85 شخصاً وإصابة 300 آخرين.

وحضر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وعدداً من المسؤولين الإقليميين إلى بوينس آيرس لإحياء ذكرى الهجوم والتباحث بشأن مكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّها تعرض مبلغ سبعة ملايين دولار لأي شخص يدلي بمعلومات من شأنها تحديد مكان سلمان، المعروف أيضاً باسم سلمان الرضا.

وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أنّ إدارته تشجّع دول أميركا اللاتينية على اتباع النموذج الأميركي في وضع مجموعات وأفراد على قوائم سوداء للإرهاب.

وتؤكد الأرجنتين أنّ إيران أمرت بالهجوم وأنّ عناصر من حزب الله قاموا بتنفيذه، مثل الهجوم على سفارة إسرائيل في بوينوس آيرس عام 1992 وأسفر عن سقوط 29 قتيلاً ومئتي جريح.

كانت الأرجنتين أصدرت مذكرات توقيف دولية ضد إيرانيين تتهمهم بالتورط في الاعتداء.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية "ما جرى اليوم يشير إلى أنّ حزب الله منظمة إرهابية قبل أي شيء، رغم محاولاته للظهور، زوراً، ككيان سياسي شرعي".