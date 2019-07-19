ميركل: يمكن تجاوز معضلة الحدود الإيرلندية في اتفاق بريكست

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إن معضلة الحدود بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، يمكن "تجاوزها".

لكن المستشارة أضافت، خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين، أن اتفاق بريكست سيظل سارياً حتى بعد تعيين رئيس وزراء جديد لبريطانيا.

وتعرف معضلة الحدود بين جمهورية إيرلندا, وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية -وهي مقاطعة من المملكة المتحدة- باسم "شبكة الأمان".

وقالت ميركل إنه تم التفاوض على اتفاقية الخروج بعناية فائقة، مضيفة أنه تم النجاح في تجنب فرض رقابة على الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رغم انتهاء السوق الأوروبية المشتركة هناك، فإنه يمكن بذلك تجاوز معضلة "شبكة الأمان".

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ويضمن بند "شبكة الأمان" في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد عدم وجود رقابة على الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا عقب خروج بريطانيا من الاتحاد.

وبحسب هذا البند، ستظل المملكة المتحدة بأكملها في بادئ الأمر في الاتحاد الجمركي، وإيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية المشتركة، لحين توصل لندن وبروكسل إلى حل أفضل.

ويرفض بوريس جونسون الداعم المتعصب للبريكست والمرشح لخلافة تيريزا ماي في منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا، ومنافسه جيرمي هانت، هذا البند.

وذكرت ميركل أن قاعدة "شبكة الأمان" مجرد تعبير عن حقيقة عدم الوصول إلى حل. وقالت: "لذلك، أقول إن اتفاقية الخروج هي اتفاقية خروج"، لكن يمكن "إذا جاز التعبير تجاوز" هذه القاعدة، إذا تم التوصل إلى اتفاق، موضحة أن المهمة تكمن في صياغة الاتفاق بشأن العلاقات المستقبلية على نحو أدق وأفضل وأوجز مما هو عليه الحال الآن.