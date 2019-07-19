"جبل طارق" يمدد احتجاز الناقلة الإيرانية حتى 15 أغسطس

مددت المحكمة العليا في جبل طارق احتجاز ناقلة النفط الإيرانية (جريس 1)، 30 يوماً أخرى حتى 15 أغسطس المقبل، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" إن النائب العام لجبل طارق مايكل لاماس أكد القرار. ولم يرد تعقيب رسمي من حكومة جبل طارق حتى الآن.

واحتجزت البحرية البريطانية الناقلة الإيرانية قبالة ساحل جبل طارق، في وقت سابق من يوليو الجاري، للاشتباه في انتهاكها العقوبات على سوريا.

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وقالت بريطانيا، الأسبوع الماضي، إنها تصدت لسفن إيرانية حاولت اعتراض طريق ناقلة بريطانية في المنطقة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن بريطانيا ستسهل الإفراج عن الناقلة (جريس 1) إذا قدمت إيران ضمانات بأن الناقلة لن تتجه إلى سوريا، وذلك بمجرد إتمام الإجراءات القانونية في محاكم جبل طارق.