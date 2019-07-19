زلزال قوي يضرب أثينا ويؤدي إلى انقطاع الاتصالات

قال شهود إن زلزالاً قوياً هز العاصمة اليونانية أثينا، ظهر اليوم الجمعة، وأدى إلى انقطاع الاتصالات.
وبلغت قوته 5.1 درجة مما دفع السكان للفرار من الأبنية في حالة ذعر. وتسبب الزلزال في بلبلة كبيرة في شبكة خطوط الهاتف.
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وسجل المركز الأوروبي لرصد الزلازل، بحسب المعلومات الأولية، مركز الزلزال على مسافة 23 كيلومتراً شمال غربي المدينة. ونقل موقع المركز الإلكتروني، عن شاهد عيان، قوله إن الزلزال كان "قوياً لكن لحسن الحظ لم يستمر وقتاً طويلاً".
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