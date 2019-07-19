كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابات في انفجار بمصنع للغاز وسط الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع انفجار اليوم الجمعة في مصنع للغاز بمدينة "ييما" بمقاطعة "خنان" وسط الصين، ما تسبب في إصابات متعددة.

وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أن الانفجار وقع الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لبكين في ورشة تابعة للمصنع، ما تسبب في سقوط عدد من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى، إلى جانب تهشم النوافذ والأبواب ووقف خطوط الانتاج.

وأشارت السلطات إلى أن العدد الدقيق للضحايا لم يحدد بعد، وأنه يتم حاليا التحقيق للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.