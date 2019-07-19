كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النرويج: محادثات الحكومة والمعارضة الفنزويلية مستمرة فى أوسلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية النرويجية في وقت متأخر من مساء الخميس في بيان نادر بشأن التقدم المحرز في المحادثات، إن المحادثات بين حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارضة مستمرة في بربادوس.

وأوضحت الوزارة في البيان أنّ"ممثلو الجهات الفاعلة السياسية المركزية في فنزويلا يواصلون المفاوضات التي بدأت في أوسلو بهدف العمل بشكل مستمر وكفء قدر الإمكان".

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استؤنفت المحادثات هذا الأسبوع لمحاولة إيجاد سبل لحل الأزمة السياسية في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

واحتج زعيم المعارضة خوان غويدو بالدستور في يناير لتولي رئاسة مؤقتة منافسة بعد إعلان إعادة انتخاب مادورو في 2018 عملية احتيال، بينما يصفه مادورو بأنه دمية للولايات المتحدة ويلقي باللوم على مشاكل البلاد الاقتصادية في العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى إجباره على ترك منصبه.

وتعاني فنزويلا من الانكماش الاقتصادي المفرط في التضخم والذي أدى إلى سوء التغذية والمرض ودفع الهجرة الجماعية لأربعة ملايين مواطن.