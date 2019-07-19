كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 300 فى نزاع كشمير فى النصف الأول من 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي أكثر من 300 شخص في منطقة كشمير التي تطالب بها الهند وباكستان في النصف الأول من العام، وفقاً لبيانات لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، وهي إحدى أكثر الفترات دموية في تاريخ الإقليم المتنازع عليه مؤخرًا، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم.

وخاضت الهند وباكستان حربين على كشمير واقتربت من الثلث في فبراير ، بعد هجوم انتحاري شنته جماعة متشددة مقرها باكستان أسفر عن مقتل 40 من رجال الشرطة على الأقل، ورد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمنح قوات الأمن "حرية التصرف" للرد.