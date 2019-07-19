كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند.. مقتل 3 أشخاص لدى محاولة سرقة بقر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة الهندية، اليوم، إنّ مجموعة من الغوغاء ضربوا حتى الموت ثلاثة رجال يشتبه في أنهم حاولوا سرقة بقر في ولاية بيهار بشرق الهند، وهي الاحدث في سلسلة من الهجمات التي أثارت تحذيرات بين الاقليات الدينية.

وفي السنوات الأخيرة، قام الغوغاء الغاضبون بإعدام الكثير من الناس من الجماعات المهمشة في الهند، وخاصة المسلمين والداليت الذين يحتلون أدنى درجات النظام الطبقي القديم، وغالبًا ما يشتبهون في ذبح الأبقار.

وقال هار كيشور راي المسؤول بالشرطة، إن الغوغاء القرويين أمسكوا بالرجال الثلاثة في وقت مبكر يوم الجمعة أثناء محاولتهم تحميل الماشية على شاحنة صغيرة.

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وأضاف "كانوا يحاولون تحميل الجاموس والعجل عندما استيقظ بعض القرويين وأخذوا الثلاثة في الحجز وضربوهم"، مضيفًا أن الرجال ماتوا.

وقال المسؤول الإداري لوكيش ميشرا لوكالة رويترز، إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص من قرية بيتهاوري وقدمت دعوى قتل ضد أربعة آخرين من القرية.

وأضاف ميشرا، أن الشرطة رفعت قضية سرقة ضد الرجال الثلاثة، ويواجه القرويون قضية قتل منفصلة رفعتها عائلات الضحايا، وقاموا بتسمية ثلاثة أشخاص متهمين، رغم أنه من المحتمل إضافة أسماء أخرى.