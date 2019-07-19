كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل تعرب عن قلقها إزاء الوضع فى الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إنها تشعر بالقلق إزاء الوضع في الخليج، مضيفة أنه يجب استغلال كل فرصة للاتصال الدبلوماسي.

"ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، قالت ميركل :"بالطبع أنا مهتمة.. لا يمكنك النظر إلى هذه المنطقة دون أن تشعر بالقلق في الوقت الحالي.. يجب محاولة كل فرصة للاتصال الدبلوماسي لتجنب التصعيد".

وقالت الولايات المتحدة يوم الخميس، إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية دمرت طائرة إيرانية بدون طيار في مضيق هرمز بعد أن هددت الطائرة السفينة، لكن إيران قالت إنها ليس لديها معلومات عن فقد طائرة بدون طيار.