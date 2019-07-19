كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نزوح 400 ألف شخص فى بنجلاديش فى أسوأ فيضانات منذ سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتاحت أنهار ممطرة في بنجلاديش أربعة سدود على الأقل، مما أدى إلى غمر عشرات القرى ومضاعفة عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم خلال الليل إلى 400 ألف في واحدة من أسوأ الفيضانات في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، قالت السلطات الصحية، إن الأمطار الغزيرة والأنهار المغمورة اجتاحت 23 مقاطعة في شمال وشمال غرب بنجلاديش، وقتلت 30 شخصًا على الأقل منذ بدء الفيضانات الأسبوع الماضي.

وقالت ريحانة إسلام المسؤول في منطقة بوجرا المنكوبة بالفيضانات لرويترز، إنّ الحكومة فتحت أكثر من ألف مأوى مؤقت، لكنه بسبب المياه العميقة ونقص الاتصالات، لا يستطيع كثير من الناس الوصول إليها".