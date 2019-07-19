كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة البريطانية" تصدر نصائح سفر لمصر وتركيا وإسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مسؤولو الصحة البريطانية، الأشخاص الذين يسافرون إلى مصر بتوخي الحذر فيما يأكلون خشية الإصابة ببكتيريا معوية حادة أو تسمم غذائي قاتل، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم.

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وأصيب ما لا يقل عن 18 شخصًا بالفعل بسلالة من الإشريكية القولونية التي تنتج سمًا يطلق عليه "شيجا.

وفي حين أنها عادة ما تتسبب فقط فى الإسهال والقيء مثل التسمم الغذائي التقليدى، فإنها يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات نادرة تسمى متلازمة الانحلال الدموي الوريدي.

و متلازمة الإلتهاب الوريدي الانحلالي، التى تم تشخيصها مرة واحدة فقط في إنجلترا هذا العام بين المسافرين من مصر- و 16 مرة منذ عام 2009، يمكن أن تتسبب في فشل الكلى وينتهي الأمر بالموت.

كما يُنصح السياح بتجنب تناول السلطة أو الخضار النيئة، والتأكد من طهي اللحم جيدًا وتجنب الثلج أو ماء الصنبور.

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وأصدرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا تحذيرًا للمسافرين، وأضافت أنه يمكن أن ينطبق أيضًا على من يتجهون إلى إسبانيا أو تركيا.

في مصر ، المنطقة الرئيسية المثيرة للقلق هي منطقة الغردقة الساحلية على ساحل البحر الأحمر الشرقي للبلاد ، على بعد حوالي 290 ميلاً (462 كم) جنوب القاهرة.

وكانت جميع الحالات التى سجلتها هيئة الصحة البريطانية قد زارت مصر.

وقال الدكتور نيك فين، من هيئة الصحة البريطانية :"نحن على دراية بالأشخاص العائدين من مصر المصابين بعدوى القولون، وبعضهم يعانون من مضاعفات خطيرة في الكلى تسمى متلازمة الإلتهاب الوريدي الانحلالي".

وهناك احتياطات بسيطة يمكن للمسافرين اتخاذها، ويشمل ذلك ضمان طهي اللحم جيدًا، وعدم شرب ماء الصنبور أو الثلج المصنوع من ماء الصنبور ومحاولة تجنب ابتلاع الماء عند السباحة".

وكان من بين النصائح الأخرى الصادرة عن هيئة الصحة العامة تجنب الفواكه التي لا يمكن تقشيرها وعدم تناول اللبن غير المبستر أو الجبن أو الكريمة.

والإشريكية القولونية، هى بكتيريا توجد عادة في الأمعاء أو البشر والحيوانات وعادة ما تكون غير ضارة.