كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجة حارة جديدة تضرب نصف الكرة الشمالى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستضرب موجة جديدة من الحرارة الأسبوع المقبل في بعض البلدان في نصف الكرة الشمالي، حيث تبدأ مؤشرات الحرارة في الارتفاع اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع.

ووفقًا للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية في فرنسا، ستصل كتلة جديدة من الهواء الساخن إلى الأراضي الفرنسية من شبه الجزيرة الأيبيرية، مما سيتسبب في زيادة درجات الحرارة في فرنسا تدريجياً من 20 يوليو، ولكن بين الاثنين والأربعاء من الأسبوع المقبل، سيتجاوز مقياس الحرارة 35 درجة مئوية في جزء كبير من هذا البلد وفي بعض المناطق سوف يصل إلى 40 درجة مئوية.

وتتوقع الأرصاد الفرنسية أن الوضع قد يصبح طبيعياً اعتبارًا من 24 يوليو، لكنها تشير إلى أنه من المبكر جدًا تأكيد هذه التوقعات في الوقت الحالي.

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وعلى الرغم من أن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي حذرت رسميًا من الظروف الجوية، إلاّ أن صحيفة "ال تييمبو" الإسبانية، حذرت من أن درجات الحرارة في إسبانيا خلال الأسابيع الأخيرة من شهر يوليو ستكون أعلى من المتوسط ​​المعتاد.

وفي بعض المناطق الإسبانية، سيكون مقياس الحرارة أعلى من 35 درجة مئوية، في حين أنه في مناطق أخرى سوف يصل إلى 40 درجة مئوية.

لكن أوروبا لن تكون هي الوحيدة المتضررة: ووفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية اعتبارًا من يوم السبت القادم ستؤثر الموجة الحارة على ثلثي أراضي الولايات المتحدة، حيث ستصل درجات الحرارة إلى بعض الولايات تصل إلى 109 درجة فهرنهايت (42 درجة مئوية).