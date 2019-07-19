حقوقيات: لابد من مجهود لتغيير العقليات إلى جانب الردع لضمان أمن النساء – فيديو

طالبت ناشطات نسائيات، في وقفة نظمنها، زوال اليوم الجمعة، أمام مبنى البرلمان في الرباط بضمان أمن، وسلامة النساء في وجه العنف المتصاعد ضدهن، والجرائم الوحشية، التي أصبحت تستهدفهن.

واعتبرت لطيفة بوشو، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن حالات العنف ضد النساء أصبحت ظاهرة يطبع معها المجتمع، مشيرة إلى ما وقع، أخيرا، في عدد من المناطق، في الأطلس، والحوز، والدارالبيضاء.

وأكدت الناشطة الحقوقية أن المطلوب، اليوم، إلى جانب الردع، والزجر أن يكون هناك تدخل لضمان أمن النساء في المجالات الخاصة، والعامة، والعمل باستدامة على مستوى التحسيس، والتربية، وتضمين المناهج الدراسية، ما يدعم هذا التوجه “لتغيير العقليات”، حسب تعبيرها.

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ومن جهتها، نهبت فاطمة الزهراء الوزاني، رئيسة جمعية الأمل للتنمية النسائية في الحسيمة إلى ظاهرة العنف ضد النساء في العالم القروي، الذي لا يتم التطرق إليه، معتبرة أنه لا يزال يشكل “طابو” في المجتمع، محملة السلطات الحكومية المسؤولية عن هذا الوضع، ومطالبة بأقصى العقوبات لمرتكبي العنف ضد النساء.

كما أشارت المتحدثة نفسها إلى الخصاص الكبير في مراكز الإيواء المخصصة للنساء ضحايا العنف، لاسيما في المناطق القروية، مطالبة بتوفير دعم كاف، أيضا، إلى كافة المراكز الموجودة.