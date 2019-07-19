الجزائر # السنغال.. صراع أقوى هجوم أمام أفضل دفاع

تقام، مساء اليوم الجمعة، المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، بين الجزائر والسنغال، على أرضية ملعب القاهرة الدولي، بداية من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المغربي.

وتشهد المواجهة صراعا خاصا بين المنتخبين، يتمثل في خطي الهجوم، والدفاع، إذ يمتلك المنتخب الجزائري أقوى خط أمامي في البطولة، بينما يعتبر الخط الخلفي للسنغال الأفضل في الدورة.

وسجل مهاجمو “ثعالب الصحراء” 12 هدفا، بينما اهتزت شباكهم في مناسبتين، في حين نجح “أسود التيرانغا” في زيارة شباك منافسيهم خلال 8 مناسبات، واستقبل مرماهم هدفا وحيدا فقط.

ومن غرائب الصدف أن الهدف الوحيد، الذي دخل مرمى السنغال، سجله المنتخب الجزائري خلال مباراتهما في دور المجموعات، وتحديدا عن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.