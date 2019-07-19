سائقو سيارات الأجرة يحتجون في البيضاء ويطالبون بالتصدي لظاهرة النقل السري

احتج عدد من سائقي سيارات الأجرة في العاصمة الاقتصادية، أمس الخميس، على السلطات الولائية، منددين بما وصفوه بـ”الأسلوب المتعالي، وغير المبالي لمختلف السلطات تجاه المهنيين”.

ومنعت السلطات عددا من سائقي سيارات الأجرة من الوصول إلى مقر جماعة الدارالبيضاء، وولاية جهة الدارالبيضاء – سطات، إلا أنهم نفذوا شكلهم الاحتجاجي في بعض شوارع الدارالبيضاء، مطالبين بتلبية مطالبهم، التي يصفونها بـ”العادلة”.

وعبر سائقو سيارات الأجرة عن قلقهم من الوضعية، التي يعرفها قطاع النقل في العاصمة الاقتصادية، لا سيما الطريقة، التي يتم التعامل فيها من طرف السلطات المعنية، حيث “ترفض محاورتهم، وفتح نقاش حول ملفهم المطلبي”.

وهدد السائقون بالتصعيد من احتجاجهم، في حالة استمرار الجهات المختصة، برفض فتح نقاش معهم، وتلبية ملفهم المطلبي.

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وطالب السائقون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة في جهة الدارالبيضاء، السلطات في ولاية جهة الدارالبيضاء – سطات، بتصدي السلطات إلى ظاهرة النقل السري في العاصمة الاقتصادية.

كما أكدت النقابة أن “ما زاد الوضع المهني احتقانا هو العجز البيّن للسلطات في التصدي لظاهرة النقل غير الشرعي وغير القانوني”.