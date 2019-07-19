هددوا بإضرام النار في أنفسهم.. المكفوفون يستنفرون السلطات! – صور

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هدد عدد من المكفوفين حاملي الشهادات، مساء أمس الخميس، في مدينة مراكش، بإضرام النار في أنفسهم.
وقال لحسن ادلال، الكاتب العام للتنسيقية الوطنية للمكفوفين، حاملي الشهادات، إن “عشرات المكفوفين حاولوا إضرام النار في أنفسهم، احتجاجا على وضعيتهم الاجتماعية المزرية”.
وأضاف أدلال، في حديثه مع “اليوم 24″، أن “السلطات عملت على فض الاعتصام، الذي خاضه المكفوفون، المنضوون في “مجموعة الأمل للمكفوفين المعطلين، حاملي الشهادات”، مساء أمس، في مراكش، والذي أحدث استنفارا في المدينة.
وعمد المكفوفون، مساء أمس، إلى ربط بعضهم ببعض بواسطة سلاسل حديدية وارتداء أكياس بلاستيكية، قبل أن يخوضوا اعتصاما في شارع محمد الخامس في مراكش، من أجل المطالبة بحقهم في التشغيل.
وكانت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، حاملي الشهادات، قد راسلت عددا من الهيآت، والمنظمات الدولية من أجل قبول طلباتهم باللجوء إلى دول غربية، معتبرة أن “الدولة المغربية بكل مؤسساتها لا ترغب للإنسان المكفوف في أن يعيش بكرامة داخل وطنه الأصلي”.
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