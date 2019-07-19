ترامب يهاجم الإعلام بعد انتقادات لعنصريّة مناصريه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، التغطية الإعلامية التي وصفها بـ"الجنونية" لهتافات مئة من مناصريه الذين طلبوا يوم الأربعاء "طرد" النائب الديمقراطي صومالية الأصل، إلهان عمر، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وغرد ترامب: "من المدهش أن نرى غضب الإعلام عندما رددت الجماهير في القاعة اطردوها، لكنه لا يحرك ساكنا ويقبل التصريحات الحقيرة والخسيسة لثلاث نائبات من اليسار الراديكالي".

وأضاف أن "وسائل الإعلام الرئيسية فقدت كل مصداقية وباتت بشكل رسمي أو غير رسمي جزءا من حزب اليسار الراديكالي الديمقراطي. محزن أن نرى ذلك!".

وأطلق ترامب قبل أسبوع هجمات كلامية ضد نائبات ديموقراطيات يتحدرن من أقليات بينهن إلهان عمر التي دعاها إلى "الرحيل" من الولايات المتحدة "إذا كانت لا تحب هذا البلد".

وحاول ترامب الخميس أخذ مسافة من هتافات مناصريه دون أن يقنع بالقول "لم يرق لي ذلك. لا أوافقهم الرأي"، وردت إلهان عمر، أمس الخميس، على ترامب قائلة" "إني مقتنعة بأنه فاشي".

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وأضافت: "كابوس (دونالد ترامب) هو أن يرى لاجئة صومالية تدخل الكونغرس، سنكون دائما كابوسا بالنسبة لهذا الرئيس لأن سياسته كابوس بالنسبة إلينا".

وأدان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بشدة، الثلاثاء، خلال تصويت، "التعليقات العنصرية" للرئيس الأميركي.

وهتف أنصار ترامب، مساء الأربعاء، خلال أحد تجمعاته "اطردوها!" مشيرين إلى النائب إلهان عمر، إحدى أول مسلمتين تنتخبان في الكونغرس.

وبعد هذا التجمع تعرض ترامب لانتقادات ورد الجمعة مدينا "التحالف الفاسد" لوسائل الإعلام مع معارضيه الديمقراطيين.