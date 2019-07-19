ريال مدريد يرفض التضحية مقابل بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني غير مستعد لتقديم تضحيات من أجلها التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا.
وبحسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن ريال مدريد يرفض بيع إيسكو وماركو أسينسيو، من أجل تمويل صفقة بوغبا، هذا الصيف.
وكان ريال مدريد قد أنفق الكثير من الأموال هذا الصيف، وبالتالي لا يستطيع إبرام صفقة بوغبا إلا في حالة بيع أكثر من نجم في الفريق الملكي.
ويشترط نادي مانشستر يونايتد الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني على الأقل، من أجل السماح لبوغبا بمغادرة قلعة "أولد ترافورد".
يذكر أن ضم بوغبا يعد في مقدمة طلبات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لإعادة بناء الفريق الملكي.
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