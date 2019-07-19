راكيتيتش لا ينوي الرحيل عن برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، اجتمع بنجم فريقه الكرواتي، إيفان راكيتيتش، من أجل حسم مستقبل الأخير.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن الجلسة التي جمعت الطرفين تمت هذا الأسبوع، مؤكدة أن لا نية لدى راكيتيتش لمناقشة أي عرض للرحيل هذا الصيف، وأنه يريد مواصلة القتال بقميص البارسا، في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة "فالفيردي تعرف على نوايا راكيتيتش، لكنه على عكس موقفه من اللاعب الموسم الماضي، اقتصر دوره على نقل رغبة الكرواتي إلى الإدارة، دون أي تدخل منه".

وتابعت "تصرف فالفيردي خالف سيناريو العام الماضي، حين تمسك المدرب براكيتيتش، وحينها كان باريس سان جيرمان يترقب محاولا ضمه، بينما اعتبره فالفيردي، من ركائزه الأساسية التي لا تعوض".

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وعقبت "فالفيردي هذا العام لن يضع نفسه في مواجهة مع الإدارة، لأن النادي لديه اهتمامات أخرى، خلال سوق الانتقالات الحالية".

وأشار التقرير، إلى أنه على الرغم من علم الإدارة برغبة اللاعب في البقاء، لكنها لم تحسم بعد القرار النهائي بشأن مصيره.

ويسعى برشلونة لاستعادة خدمات البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان، ووضع البارسا راكيتيتش ضمن اللاعبين الذين يمكن إدماجهم في الصفقة، لا سيما أنه كان من أهداف البي إس جي، في الموسم الماضي.