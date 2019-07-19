ارتفاع نسبة الدين الحكومي بمنطقة اليورو إلى 85.9%

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت نسبة الدين الحكومي بمنطقة اليورو (19 دولة) إلى 85.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من عام 2019، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وصعدت نسبة الدين الحكومي في الاتحاد الأوروبي ( 28 دولة)، إلى 80.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2019، مقابل 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من 2018.
وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.
فيما يضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافةً إلى كل من بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة.
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