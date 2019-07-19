الكشف عن وثائق تدين ترامب بدفع رشاوى لممثلة إباحية

أشارت وثائق كشف عنها مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تورط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقديم عدة رشاوى قبل انتخابات 2016 لممثلة إباحية ادعت أنها مارست معه الجنس.
وكشفت الوثائق عمّا يبدو أنه مشاركة شخصية من ترامب، المرشح حينها، في خطة لدفع 130 ألف دولار للممثلة الإباحية المعروفة باسم "ستورمي دانيلز"، بهدف حماية حملته الانتخابية.
واشتملت الوثائق على مراسلات متكررة بين ترامب وكوهين والسكرتيرة الإعلامية لحملته، هوب هيكس، التي شغلت لاحقا منصبا رفيعا في البيت الأبيض.
وكانت ممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد المعروفة باسم "ستورمي دانيلز" قد رفعت السنة المنصرمة دعوى ضد ترامب أمام محكمة في لوس أنجلس، تطالب فيها بإعلان بطلان اتفاق "لحفظ السرية" أبرمته معه لقاء 130 ألف دولار.
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