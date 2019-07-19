القاسم بطلاً لدوري الدرجة الاولى بكرة القدم

رياضة 2019-07-19 | 18:26 105 مشاهدة توج فريق القاسم بلقب دوري الدرجة الاولى بتغلبه على زاخو بركلات الترجيح في المباراة النهائية. واقيمت المواجهة على ملعب الكرخ، حيث انتهت اشواط المباراة بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح القاسم بثلاثة اهداف لهدف. يذكر ان الفريقين، ضمنا تأهلهما الى الدوري الممتاز، بعد تصدرهما مجموعتيهما في الدور التأهيلي من الدرجة الاولى الى الممتاز.



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