انتهاء التظاهرات في أغلب المحافظات وتنسيقياتها تؤكد عدم تسجيل أي خرق

وقال مراسل الخليج 365، إن التظاهرات التي انطلقت، عصر اليوم، في عدد من المحافظات انتهت بصورة سلمية، وتم فتح أغلب الطرق التي تم إغلاقها اثناء خروج التظاهرات,

من جانبه، أكدت تنسيقيات التظاهرات، "أنها لم تسجيل اي خرق امني والتزم المتظاهرون بالنظام والقانون الذي دعت له للجان التنسيقية والقوات الامنية ".



انطلقت، اليوم الجمعة، تظاهرات في عدد من المحافظات العراقية للمطالبة بالخدمات وتحسين الطاقة الكهربائية.