ميركل: لم أندم على استقالتي من زعامة الاتحاد الديمقراطي المسيحي

وقالت ميركل في تصريح: "أنا لست نادمة على أي قرار اتخذته".

وفي ما يتعلق بتراجع شعبية وتصنيف حزب ميركل كما يتضح من نتائج الاستطلاع، اعتبرت المستشارة أنه إذا كان الحزب "يواصل العمل بهدوء أكثر سيكون قادراً على تحسين وضعه".



وأضافت إنها "لن تترشح لرئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، كما أنها لا تنوي المنافسة على منصب المستشارة مرة أخرى في عام 2021".