النصر يدعو لاجراء تحقيق بحادثة الاعتداء على معسكر الحشد في آمرلي

دان ائتلاف النصر، الجمعة، الاعتداء على معسكر الشهداء للحشد الشعبي بمنطقة امرلي بمحافظة صلاح الدين، داعيا الى فتح تحقيق رسمي بشأن الحادث.
ودعا النصر جميع الاطراف الى "تجنيب العراق الانزلاق بصراعات لا تخدم مصالحه، ونطالب الحكومة بممارسة مسؤولياتها السياسية والامنية لضمان سلامة الارض والمصالح والسيادة العراقية".
ودعا ائتلاف النصر الى "فتح تحقيق رسمي حول الحادث، واعلان نتائجه الى الراي العام".
وأعلنت خلية الإعلام الامني اليوم الجمعة، اصابة عنصرين من الحشد الشعبي بقصف من طائرة مجهولة لمعسكر في قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين.
ونفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في وقت سابق من اليوم الجمعة، استهداف القوات الأميركية للحشد الشعبي في العراق.
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