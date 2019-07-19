النصر يدعو لاجراء تحقيق بحادثة الاعتداء على معسكر الحشد في آمرلي

وقال الائتلاف في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "يؤكد ائتلاف النصر رفضه اي عدوان او انتهاك للسيادة العراقية من اي طرف كان، وانّ النصر رفض ويرفض اي مساس بالدم او الارض او المؤسسات او القوات او المصالح العراقية من اي جهة كانت، ويدعو ويعمل على تحييد العراق عن الصراعات الاقليمية الدولية، حفاظا على امنه واستقراره".ودعا النصر جميع الاطراف الى "تجنيب العراق الانزلاق بصراعات لا تخدم مصالحه، ونطالب الحكومة بممارسة مسؤولياتها السياسية والامنية لضمان سلامة الارض والمصالح والسيادة العراقية".

ودعا ائتلاف النصر الى "فتح تحقيق رسمي حول الحادث، واعلان نتائجه الى الراي العام".

وأعلنت خلية الإعلام الامني اليوم الجمعة، اصابة عنصرين من الحشد الشعبي بقصف من طائرة مجهولة لمعسكر في قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين.



ونفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في وقت سابق من اليوم الجمعة، استهداف القوات الأميركية للحشد الشعبي في العراق.