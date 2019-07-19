مليشيا الحوثي تحظر سفر اليمنيين وتصادر جوازاتهم

قررت مليشيا الحوثي الانقلابية حظر سفر اليمنيين المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومصادرة جوازاتهم.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجمعة، إن مليشيا الحوثي الموالية لإيران قامت بإصدار تعليماتها إلى نقاطها الأمنية بمصادرة جوازات السفر الصادرة عن مكاتب فروع الجوازات في المحافظات المحررة.

وأضاف أن ذلك "جاء بعد الجهود التي بذلتها الحكومة الشرعية لتوفير الجوازات وتسهيل حصول المواطنين من المحافظات كافة عليها، وسفرهم لغرض الدراسة والعلاج والعمل".

وحذر من تبعات قرار مليشيا الحوثي بحظر سفر اليمنيين في مناطق سيطرتها ومصادرة جوازات السفر.

وحمل الوزير اليمني مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء الخطير.

وقال إن هذه الممارسات تؤكد أن "الانقلابيين ماضون في تصعيد الأزمة وتثبيت الانقلاب وخلق عراقيل وتعقيدات إضافية أمام الشعب اليمني في مناطق سيطرتها وإبقائهم رهائن لسطوتها الأمنية وممارساتها القمعية، وإحباط كل الجهود التي تبذلها الحكومة لتخفيف المعاناة عن اليمنيين".

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وأفاد الإرياني بأن أداء المبعوث الدولي مارتن جريفيث وصمته عن جرائم مليشيا الحوثي ساهم في تصاعد وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.

وذكر أن الشعب اليمني ينتظر من المبعوث الأممي تحركا فاعلا لوقف هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع متطلبات السلام والجهود التي تبذل لرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل أبناء شعبنا اليمني.

وهذه هي المرة الثانية التي ينتقد فيها وزير الإعلام اليمني المبعوث الأممي إلى اليمن، حيث ذكر سابقا أن مارتن جريفيث والبعثة الدولية فشلا في تحقيق أي تقدم.

وفي يونيو/حزيران الماضي كشفت السلطات بمحافظة تعز اليمنية إحصائيات رسمية تؤكد ارتكاب مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران أكثر من 30 انتهاكا ضد المدنيين خلال الـ3 أشهر الماضية، بينها مئات القتلى والمصابين من المدنيين.

وذكر مكتب حقوق الإنسان في تعز، في تقرير، أن مليشيا الحوثي ارتكبت 30 ألفا و494 انتهاكا بحق المدنيين في تعز وبعض مديريات المحافظة في الفترة من مارس 2018 حتى تاريخ 15 يونيو 2019.

وبحسب التقرير، فإن إجمالي القتلى من المدنيين بلغ 2720، بينهم نساء وأطفال، فيما بلغ إجمالي المصابين 13 ألفا و494 مصابا.

وأشار التقرير إلى أن "إجمالي المختطفين من الرجال والنساء والأطفال بلغ 705 أفراد، كما تم توثيق 5595 حالة تهجير لرجال ونساء وأطفال، فيما بلغت عدد الممتلكات المتضررة جزئيا وكليا 7955".