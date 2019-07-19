السودان: تظاهرات تكريما لضحايا الاحتجاجات

تدفق آلاف المتظاهرين السودانيين إلى إحدى الساحات التي تحدى فيها الرئيس المعزول عمر البشير الجماهير قبل أشهر، حاملين لافتات وصورا للذين سقطوا خلال التظاهرات، في خطوة رمزية مؤثرة.
وتوافد المتظاهرون الذين لم تتجاوز أعمارهم أوائل العشرينات إلى الساحة خلال ساعات النهار، ثم أعلنوا تغيير اسم الساحة الخضراء إلى ساحة الحرية، واعتلوا المنصة التي كانت حكرا على الرئيس البشير رافعين عليها لافتة تقول “العدالة أولا… وفاء لشهداء الثورة”.
وتأتي هذه التظاهرة تزامنا مع استمرار المفاوضات بين المجلس العسكري وتحالف قوى المعارضة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق اقتسام السلطة لا سيما الأمور المتعلقة بالإعلان الدستوري.
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