الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة النظام الإيراني

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جدة - خالد شويل - واس (عدن)
وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم (الجمعة) رفض بلاده القبول بأي إجراءات أحادية الجانب من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران .
مؤكداً أهمية فتح المعابر والطرقات لتسهيل التنقل وتجنب تقييد حركة موظفي الأمم المتحدة داخل مدينة الحديدة، وإلى أهمية تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليه مع الأمم المتحدة.
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