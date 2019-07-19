شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مفاوضات مقررة بين المعارضة السودانية والمجلس العسكري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم) ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح الأربعاء بالأحرف الأولى اتفاقاً لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك، يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وكان من المقرر عقد جلسة مفاوضات اليوم لمناقشة "الإعلان الدستوري" المكمل للاتفاق، والذي يحتوي مسائل حاسمة وخلافية بين الطرفين، ومن بينها منح حصانة مطلقة للجنرالات وتشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية.



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