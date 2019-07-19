شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء كوسوفو يختار الاستقالة للمثول أمام القضاء الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بريشتينا) وقال في تصريحات صحافية :"تلقيت استدعاء من المحكمة الخاصة بصفة مشتبه به وعرض علي ان اتقدم للمحكمة بوصفي رئيس وزراء او كمواطن عادي، واخترت الخيار الثاني".



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