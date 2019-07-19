شكرا لقرائتكم خبر عن جبل طارق تمدد احتجاز الناقلة الإيرانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

وقالت الحكومة إن السفينة الإيرانية، التي احتجزها أفراد من مشاة البحرية البريطانية قبالة ساحل جبل طارق يوم 4 يوليو ، يشتبه في أنها كانت تهرب النفط إلى سورية في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة أن المحكمة قررت تمديد فترة احتجاز السفينة جريس 1 لمدة 30 يوماً آخر وحددت جلسة أخرى يوم 15 أغسطس 2019".