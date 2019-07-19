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جبل طارق تمدد احتجاز الناقلة الإيرانية

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جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

وقالت الحكومة إن السفينة الإيرانية، التي احتجزها أفراد من مشاة البحرية البريطانية قبالة ساحل جبل طارق يوم 4 يوليو ، يشتبه في أنها كانت تهرب النفط إلى سورية في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة أن المحكمة قررت تمديد فترة احتجاز السفينة جريس 1 لمدة 30 يوماً آخر وحددت جلسة أخرى يوم 15 أغسطس 2019".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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