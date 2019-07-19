شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: طائرة مسيرة تقصف معسكراً للحشد الشعبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد) وقال الجيش العراقي في بيان اليوم (الجمعة) إن الطائرة المسيرة ألقت فجر اليوم قنابل على المعسكر في شمال محافظة صلاح الدين، مما أدى إلى إصابة شخصين. ولم يذكر الجيش تفاصيل أخرى.



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