شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على قيادي بحزب الله متهم بالإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) وقال سيجال ماندلكر وكيل الوزارة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية : "نستهدف سلمان رؤوف سلمان، الذي نسق هجوماً مدمراً في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، على أكبر مركز يهودي في أمريكا الجنوبية قبل نحو 25 عاماً، وأدار عمليات إرهابية في نصف الكرة الغربي لصالح حزب الله منذ ذلك الحين".



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