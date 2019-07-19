شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى بهجوم إرهابي جنوب اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (عدن) وقال مسؤول أمني في قوات الحكومة لوكالة فرانس برس «قتل خمسة جنود وجرح عدد آخر صباح اليوم في الهجوم الذي استخدم فيه أسلحة رشّاشة وقذائف آر بي جي»، مؤكّداً مقتل خمسة عناصر في القوات الحكومية وإصابة آخرين.



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