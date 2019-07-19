السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، أورزولا فون دير لاين، رئيسة للمفوضية الأوروبية بأنه نبأ جيد لأوروبا. وقالت ميركل أمس في برلين خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي، الذي يضم صحفيين ألمانا وأجانب، إنه يتعين على أوروبا أن تكون قادرة على التصرف، ولا سيما في قضايا الهجرة وحماية المناخ.



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كانت هذه تفاصيل خبر ميركل: على أوروبا أن تكون قادرة على التصرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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