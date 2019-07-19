ميليشيات الحوثي تواصل التصعيد في الحديدة بنشر قناصتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صعدت ميليشيات الحوثي من عملياتها العسكرية في الحديدة، وعززت قواتها بعدد كبير من الآليات العسكرية والمسلحين إلى الساحل الغربي؛ ونشرت القناصة في مناطق التماس، بعد يومين من الاجتماع المشترك للجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال مايكل لوليسجارد.

وقال عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، العميد صادق دويد، إنه «لم تمض ساعات على انتهاء الاجتماع المشترك للجنة الذي أقر آليات لضبط وقف إطلاق النار حتى كانت الميليشيات الحوثية تصعد ميدانيا بنشر قناصيها على طول خطوط التماس وترسل القذائف للمدنيين بحيس والتحيتا، وأضاف في تغريدة على تويتر «ألاعيب الميليشيات الحوثية وتحركات وسكنات عناصرهم تحت المجهر، وسنتعامل بحزم تجاه حماقاتهم».

نشر القناصة

وأكد الإعلام العسكري التابع للمقاومة اليمنية المشتركة، أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران نشرت خلال الـ48 ساعة الماضية العشرات من عناصرها في مواقع ومخابئ مستحدثة، ودفعت بأعداد جديدة من قناصتها إلى مبان سكنية ومنشآت حيوية على طول امتداد خطوط التماس داخل مدينة الحديدة، وكثفت من حفر الخنادق، والمتاريس داخل الأحياء السكنية، في إشارة واضحة للتعنت الحوثي وتحد لمخرجات الاجتماع الثلاثي المشترك للجنة الرقابة الأممية الذي انعقد منتصف الأسبوع على متن سفينة في المياه الإقليمية، وتم الاتفاق خلاله على نقاط رئيسة من شأنها تثبيت وقف إطلاق النار وإنقاذ اتفاق السويد بعد أن أوصلته الميليشيات الحوثية إلى حافة الانهيار.

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وفي برط العنان بالجوف شنت قوات الجيش الوطني هجوما مباغتا على مواقع ميليشيات الحوثي في المديرية، وقال رئيس عمليات حرس الحدود العميد هادي حمران الجعيدي في تصريح نقله موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش الوطني، شنت هجوما مباغتا على مواقع تمركز الميليشيات الانقلابية، في تبة القناصين، ومنطقة القلعة، في مديرية برط العنان، مبينا أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

نزع الألغام

من جهة أخرى قتل وجرح 9 جنود من الحزام الأمني بينهم خمسة قتلى في هجوم نفذه مسلحون يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة على نقطة أمنية في منطقة لحمر الواقعة بين مديرية مودية والمحفد بأبين جنوب اليمن، وأدى الهجوم لتدمير مدرعة وإحراق طقم تابع للحزام الأمني.

وحظرت ميليشيات الحوثي سفر أي مواطن يوجد في مناطق سيطرتها إلى خارج اليمن، وذلك بمنع دخول أو خروج أي جواز سفر صادر من مناطق الحكومة الشرعية، وتضمنت وثيقة حوثية صادرة عن داخليتها في صنعاء، تعميما إلى كل النقاط الأمنية بمنع دخول أي جوازات سفر صادرة من مناطق الشرعية.

مشاهدات يمنية