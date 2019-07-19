الراعي: مجتمعنا اللبناني يفقد يوما فيوما قيمه الروحية والأخلاقية

أكد البطريرك الماروني مار بشاره بطرس ​الراعي​ أن "مجتمعنا اللبناني يفقد يوما فيوما قيمه الرّوحيّة والأخلاقيّة، ويشوّهه ​الفساد​ الأخلاقيّ والسّياسيّ والماليّ، بسبب ابتعاده عن الله وإهمال رسومه ووصاياه ومخالفتها، وكأنّه مستغنٍ عنه"، مشيراً الى أن "هذا المجتمع بحاجةٍ إلى إصلاحٍ جذريٍّ في الإنسان، كلّ إنسان".

وفي عظة له خلال ترؤسه قدّاس شكر بمناسبة إعلان البطريرك الياس الحويّك مكرَّمًا في الدير الأمّ لراهبات العائلة المقدّسة المارونيّات في ​عبرين​، أوضح الراعي أن "إعلان الكنيسة أنّ البطريرك الحويّك عاش ببطولةٍ الفضائل الإلهيّة والأخلاقيّة والإنسانيّة، دعوةٌ منه لكلّ واحدٍ وواحدةٍ منّا، ولكلّ مواطنٍ لبنانيٍّ، أن يُصلِح ذاته ويستعيد القيم والفضائل والصّفات الحميدة، التي أضاعها شيئًا فشيئًا، ربّما عن غير وعيٍ وانتباه، بسبب غرقه في شؤونه الخاصّة، ومصلحته الذّاتيّة، وراحته، وبسبب فقدانه روح الخدمة والتّضحية والبذل بفرح؛ وبسبب تقوقعه في عالمه الخاص"، لافتاً الى أن "هذه الحالات كلّها تخطّاها البطريرك الحويّك، بقوّة الصّلاة وعزيمة الإيمان وثبات الرّجاء وكمال المحبّة، فحقّق الإنجازات الكبار في الكنيسة والوطن، متمثّلاً بشفيعه الذي كان يضع الله فوق كلّ اعتبار. فإسمه إيليّا نفسه يعني "الله هو إلهي"، وبغَيرته دافع عن الله والحقّ والعدالة".

وبعد القدّاس زار البطريرك الرّاعي مع السادة الأساقفة والآباء وجمهور الرّاهبات ضريح المكرّم البطريرك الياس الحويّك، حيث أضاء شمعة وتركَ رسالة قلبيّة على السجلّ الذهبيّ.