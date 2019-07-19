أنطوان نصرالله للحريري عن أوجيرو: "شو بدنا بمؤسسة مش بمقدورها تركبلنا علبة تلفونات؟"

لفت المحامي ​أنطوان نصرالله​، إلى أنّ "رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ قال: "في ال​سياسة​ ممنوع التصويب على "​أوجيرو​"، أمّا في التوظيفات فكلّ الأحزاب وظّفت فيها".

وتوجّه إلى الحريري، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، سائلًا: "فيك تقلّي شو بدنا بمؤسسة مش بمقدورها تركبلنا علبة تلفونات"، وتخسّر الدولة مئات الملايين، أو مسموح فقط التصويب على الخزينة والمواطن؟".