لفت المحامي أنطوان نصرالله، إلى أنّ "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قال: "في السياسة ممنوع التصويب على "أوجيرو"، أمّا في التوظيفات فكلّ الأحزاب وظّفت فيها".
وتوجّه إلى الحريري، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، سائلًا: "فيك تقلّي شو بدنا بمؤسسة مش بمقدورها تركبلنا علبة تلفونات"، وتخسّر الدولة مئات الملايين، أو مسموح فقط التصويب على الخزينة والمواطن؟".
كانت هذه تفاصيل خبر أنطوان نصرالله للحريري عن أوجيرو: "شو بدنا بمؤسسة مش بمقدورها تركبلنا علبة تلفونات؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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