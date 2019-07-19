عَلِمت "النشرة" أنّ اعتراض رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ على ما حصل داخل الجلسة النيابية، وخروجه منها بعد ما وصفه بـ"الاستهداف الّذي يطال مؤسسات معيّنة دون سواها لأسباب سياسيّة"، وقوله: "لقد طفح الكيل"، جاء بسبب طرح النائب ​حسن فضل الله​ التدقيق بما يتعلّق بعقد "​ليبان بوست​" وحصّة الدولة، ما أدّى إلى تعليق بند البريد.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: ميقاتي خرج من مجلس النواب اعتراضا على طرح فضل الله التدقيق بعقد "ليبان بوست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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