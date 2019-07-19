قائد القوة البحرية في القيادة المركزية الأميركية الفريق كارل مندي يزور لبنان

أعلنت السفارة الأميركية أنه "زار قائد القوة البحرية في القيادة المركزية الأميركية الفريق كارل مندي ترافقه السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد مَرافِق للجيش اللبناني واجتمعا مع كبار المسؤولين".
سلط الفريق مندي في اجتماعاته الضوء على شراكة الحكومة الأميركية مع لبنان، والتي وفرت ما يقارب ال 300 مليون دولار من المساعدات الأمنية في عام 2018. كما أكد الفريق مندي دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان.
تأتي زيارة الفريق مندي بعد سلسلة من التدريبات العسكرية والأمنية المشتركة في لبنان، مثل تمارين "Resolute Response"، والتي زادت من الاحترافية والقدرات والتعاون مع الجيش اللبناني.
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