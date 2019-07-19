النشرة: إقفال محل مفروشات يديره سوري في تول- النبطية لمخالفتة القانون

أفاد مراسل "النشرة" بأنّ "دورية من مركز ​النبطية​ الإقليمي في ​الأمن العام​ وبمؤازرة من شعبة معلومات ​الجنوب​ - دائرة الأمن القومي ، قامت بإقفال محل "مفروشات ريماس" الكائن في تول بالنبطية ، الّذي يديره السوري "ع. م. أ"، بالشمع الاحمر بناءً لإشارة جانب ​النيابة العامة​ الاستئنافية في النبطية بشخص القاضي عباس جحا؛ وذلك لمخالفته شروط الإقامة وعدم تقيّده بالأنظمة المرعية الإجراء المتعلق ب​قانون العمل​ اللبناني".

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