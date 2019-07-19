غرق المواطن ط.أ. من قهمز ​كسروان​، بينما كان يمارس هواية ​السباحة​ على شاطىء ​العقيبة​ - كسروان ما أدى إلى وفاته، وتم نقل الجثة بواسطة ​فرق الإسعاف​ في مركز ​الدفاع المدني​ في العقيبة إلى ​مستشفى​ سيدة ماريتيم في جبيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرق مواطن على شاطىء العقيبة - كسروان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.