دعم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​بيار بو عاصي​ خلال جلسة مجلس النواب للتصويت على موازنة 2019، التوصية الّتي صدرت عن ​لجنة المال والموازنة​ النيابية لزيادة 25 مليار ليرة لموازنة ​وزارة الشؤون الإجتماعية​. كما اقترح "نقل الاعتماد من البند المتعلق بـ100 مليار المتعلّقة بالإسكان، إذ لا يمكن زيادة موازنة وزارة إلّا بنقل اعتماد من بند لآخر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بو عاصي دعم توصية لجنة المال لزيادة 35 مليار ليرة لموازنة الشؤون الإجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.