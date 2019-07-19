بو عاصي دعم توصية لجنة المال لزيادة 35 مليار ليرة لموازنة الشؤون الإجتماعية

دعم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي خلال جلسة مجلس النواب للتصويت على موازنة 2019، التوصية الّتي صدرت عن لجنة المال والموازنة النيابية لزيادة 25 مليار ليرة لموازنة وزارة الشؤون الإجتماعية.
كما اقترح "نقل الاعتماد من البند المتعلق بـ100 مليار المتعلّقة بالإسكان، إذ لا يمكن زيادة موازنة وزارة إلّا بنقل اعتماد من بند لآخر".
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