نادر: التصويت سيكون على المواد التي صدرت من لجنة المال بجهد الضباط النواب

شدد العميد المتقاعد ​جورج نادر​، في تصريح بعد لقائه وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ على أن "المس بالعسكر ممنوع، فمن أبشع الصور التي يتم نقلها عبر وسائل الإعلام هل التدافش الذي يحصل بين العسكريين".

وأعلن أن "هناك تأكيدات من ​مجلس النواب​ كله من رئيس المجلس ​نبيه بري​ الى آخر نائب أن التصويت سيكون على المواد التي صدرت من ​لجنة المال والموازنة​ بجهد وضغط والضباط النواب، وأهل الشهداء والمعاقين ممنوع على أحد أن يقترب منهم بأي ضريبة كانت مهما كانت الرتب"، مضيفا: "الحسم على الطبابة واحدة ونصف بالمئة ليس مشكلة ولكننا نرفضه ونرفض المساس بكل الحقوق مهما كانت النسبة".

وأكد أن "مجلس النواب له حرمته، فهو مجلس نواب الأمن، ونحن فقط أردنا أن نسجل موقفا ولم نرد إقتحام المجلس"، مشيرا الى أنه "لدينا القدرة على ذلك ولكن لن نفعلها".

وتوجه نادر الى بري قائلا: "نحن نرفض الدخول الى المجلس، وليس في بال أحد أن يدخل. نحن أدرنا ايصال الصوت والصوت وصل".