دخول بري والحريري إلى قاعة مجلس النواب واستئناف جلسة التوصيت على الموازنة

دخل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس الوزراء ​سعد الحريري​ إلى قاعة المجلس، واستؤنفت جلسة التوصيت على ​الموازنة​. وكان قد عُقد اجتماع بين الحريري وبري، بحضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في إحدى قاعات مجلس النواب.

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