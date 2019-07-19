النشرة: توقيف عراقي في كفركلا على خلفية إقامة غير شرعية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "أوقفت دورية من استقصاء ​الجنوب​ مكتب مرجعيون في ​بلدة كفركلا​ العراقي ب.ع.م المطلوب بموجب خلاصة حكم على خلفية إقامة غير شرعية، وقد تم تسليمه الى مخفر ​قوى الأمن​ في تل النحاس للتحقيق واجراء المقتضى القانوني".

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