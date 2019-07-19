الجميل: كم نتمنى أن يكون التصويت إلكترونيا وبجلسة علنية ليرى اللبنانيون مصير الوعود الكاذبة

أكّد رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أننا كم كنا نتمنى أن يكون التصويت إلكترونيا وبجلسة علنية ليرى ​اللبنانيون​ مصير الوعود الكاذبة"، مشيرًا إلى "أننا نحيي نضال العسكريين المتقاعدين خارج مجلس النواب، ونأسف لنتيجة التصويت على القانون الذي مسّ بحقوقهم ومكتسباتهم المقدسة والذي عارضناه وصوتنا ضده".

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