بوصعب خرج من جلسة مجلس النواب لمتابعة حراك العسكريين المتقاعدين

خرج وزير الدفاع ​الياس بوصعب​ من جلسة ​مجلس النواب​ المخصصة للتصويت على مشروع موازنة 2019، لمتابعة حراك ​العسكريين المتقاعدين​، ولإجراء الإتصالات للوصول الى تهدئة.

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