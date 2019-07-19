بوصعب خرج من جلسة مجلس النواب لمتابعة حراك العسكريين المتقاعدين

خرج وزير الدفاع الياس بوصعب من جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على مشروع موازنة 2019، لمتابعة حراك العسكريين المتقاعدين، ولإجراء الإتصالات للوصول الى تهدئة.
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